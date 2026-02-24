Inter-Bodo Glimt Champions League 24-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici In 65mila a spingere i nerazzurri alla rimonta

L’Inter ha subito una sconfitta per 3-1 in Norvegia, causata da una prestazione insufficiente in trasferta, e ora cerca di recuperare nel ritorno dei playoff di Champions League. Con 65mila tifosi pronti a sostenere i nerazzurri allo stadio, la squadra si prepara a una sfida difficile per evitare l’eliminazione. La partita si gioca questa sera alle 21:00, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e proseguire il cammino europeo.

L'Inter deve provare a ribaltare la situazione nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt dopo aver perso per 3-1 in Norvegia. Martedì sera a San Siro sarà quindi una bolgia per riuscire a rimontare e a qualificarsi per gli ottavi. I nerazzurri sono reduci dal successo di Lecce nel weekend, col.