Inter-Bodo Glimt Amazon Prime Video o Sky? Dove vederla in tv e in streaming

Da gazzetta.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione di trasmettere Inter-Bodo Glimt su Amazon Prime Video o Sky dipende dalla piattaforma scelta dai tifosi, con il match che inizia alle 21 a San Siro. La partita, valida per i playoff europei, vede un pubblico di appassionati pronti a seguire l'incontro in diretta. L’arbitro spagnolo Alejandro Hernández dirigerà il confronto, che si preannuncia molto combattuto. La scelta di streaming o tv può cambiare l’esperienza di visione degli spettatori.

inter bodo glimt amazon prime video o sky dove vederla in tv e in streaming
© Gazzetta.it - Inter-Bodo Glimt, Amazon Prime Video o Sky? Dove vederla in tv e in streaming

Gara fondamentale per i nerazzurri. Chivu vuole centrare gli ottavi per il quinto anno di fila dopo i quattro di Inzaghi. Si parte dal 3-1 del Bodo all'andata: in campo alle 21. L'arbitro sarà lo spagnolo Alejandro Hernández. Gli assistenti sono  Jose Naranjo e Diego Sanchez Rojo. I nerazzurri sono imbattuti in campionato da 14 partite (13 successi e un pareggio). In Champions League hanno perso l'andata contro il Bodo per 3-1, giocata sul sintetico dell'Aspmyra. Non sarà a disposizione Lautaro, fermato per un problema al polpaccio.  I norvegesi si sono preparati a Marbella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bodo Glimt-Inter, streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions LeagueMercoledì 18 febbraio alle ore 21, i tifosi italiani potranno seguire in diretta il match tra Bodo Glimt e Inter all’”Aspmyra Stadion” di Bodo, in Norvegia, dove i nerazzurri affrontano lo spareggio d’andata della Champions League 202526.

Napoli-Eintracht 0-0: gli highlights | Champions League

Video Napoli-Eintracht 0-0: gli highlights | Champions League

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Bodo Glimt-Inter, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming; Dove vedere Bodo Glimt-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario; Bodo Glimt-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Bodo/Glimt-Inter di Champions League oggi: diretta in chiaro? Canale tv e streaming.

Dove vedere Inter-Bodo Glimt in tv? Sky o Prime Video, orarioInter-Bodo Glimt mette in palio un posto negli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Chivu, senza l'infortunato Lautaro Martinez, sfidano i norvegesi di Knutsen e sono chiamati a ribal ... msn.com

Inter-Bodo/Glimt: orario e dove vederla in tv e streamingDove vedere Inter-Bodo/Glimt in TV e streaming: SKY o Amazon? Tutte le informazioni per seguire in diretta la sfida di Champions League. fantacalcio.it