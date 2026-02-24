Inter Bodo Glimt 1-2 | delusione cocente nerazzurri eliminati dalla Champions League

L’Inter ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Bodo Glimt, una perdita che ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League. La causa principale è stata la rimonta degli avversari nel secondo tempo, nonostante un inizio promettente. I tifosi presenti a San Siro hanno assistito a una partita intensa, ma alla fine il risultato ha premiato la squadra norvegese. La squadra di Inzaghi si prepara ora a concentrarsi sulle competizioni nazionali.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Bodo Glimt, match valevole per i playoff di ritorno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bodo Glimt, playoff di ritorno di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Chivu, chiamata ad un'impresa per rimontare il 3-1 maturato nel match d'andata in Norvegia. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 93? – Delusione Inter, nerazzurri eliminati dalla Champions League 90? – Sono tre i minuti di recupero 81? – Si rivede Dumfries dopo 2 mesi e mezzo di assenza 76? – Bastoni la riapre in mischia! 72? – Evjen chiude probabilmente il match 69? – Clamoroso palo di Akanji dopo una bella giocata Barella Dimarco! 57? – Frittata di Akanji, Hauge gela San Siro e porta avanti gli ospiti 52? – Frattesi pericoloso in sforbiciata, Thuram anticipato all'ultimo! 45? – Comincia la ripresa! 46? – Termina il primo tempo dopo un solo minuto di recupero 36? – Prima occasione per gli ospiti, Blomberg impegna Sommer di testa 33? – Pezzo di bravura di Zielinski, tiro dai 25 metri e palla a lato 28? – Haikin ancora miracoloso su una testata di Frattesi da angolo! 24? – Bastoni pericoloso di testa da azione d'angolo 16? – Thuram vicinissimo al vantaggio, palla di poco sopra la traversa 11? – Miracolo di Haikin su Dimarco! 3? – Pio Esposito subito pericoloso di testa! Partiti a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:.