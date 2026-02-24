Inter Bodo formazioni ufficiali | Chivu sorprende a centrocampo

L’Inter ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita contro il Bodo, a causa delle assenze di alcuni titolari. Chivu sorprende inserendosi a centrocampo, portando una novità tattica. La sfida si avvicina rapidamente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per evitare l’eliminazione dalla competizione europea. I giocatori si preparano a scendere in campo, consapevoli dell’importanza di questa partita.

Inter Bodo formazioni ufficiali. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Bodo, gara da dentro o fuori perché si deciderà il destino europeo delle due squadre. I nerazzurri devono rimontare il 3-1 dell’andata e devono fare una gara di grande spessore. Chivu orfano di Lautaro e Calhanoglu si affida ai migliori spolverando però Frattesi dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali. Inter Bodo formazioni ufficiali. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu. BODØGLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Høgh, Hauge. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Probabili formazioni Inter Juve: Chivu sorprende a centrocampo, in attacco Thuram e Lautaro MartinezLuca Chivu sorprende con una mossa a centrocampo nella partita tra Inter e Juve, dopo aver deciso di far partire dall’inizio Barella, che si era ripreso recentemente da un infortunio.

Inter Bodo probabili formazioni: Chivu ne cambia due a centrocampo rispetto a LecceChivu cambia due giocatori a centrocampo rispetto alla partita contro il Lecce.

