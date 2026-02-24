Inter Bodo Chivu nel prepartita | Rimonta fattibile sta a noi Ho scelto Frattesi perché…

Cristian Chivu ha parlato prima di Inter-Bodø, spiegando che la squadra crede ancora nella rimonta e che tutto dipende dai propri sforzi. Ha anche spiegato perché ha scelto Frattesi come titolare, sottolineando l’importanza di affidarsi ai giocatori più freschi. La sfida di San Siro si apre con un’energia determinata, poiché entrambe le squadre cercano di ottenere la qualificazione. I tifosi aspettano di vedere come si svilupperà il match.

Nel pre-partita di Inter-BodøGlimt, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di San Siro, decisiva per il passaggio del turno. Il tecnico nerazzurro ha trasmesso fiducia, ma senza perdere equilibrio: “Tutto è fattibile. Sta a noi, alla nostra determinazione e al nostro atteggiamento. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, ma tutto è possibile”. Frattesi dal primo minuto?. Chivu ha poi commentato la scelta di schierare Frattesi titolare: “È un valore aggiunto per il gruppo, come tutti gli altri. Lo ha dimostrato in passato e a tratti anche quest’anno. Ha superato i problemi di inizio stagione e ora deve dare il suo apporto alla causa”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Chivu a Sky: «Rimonta? Tutto è possibile ma dobbiamo avere equilibrio. Ecco perchè ho scelto Frattesi»Chivu, allenatore dell’Inter, ha spiegato che la decisione di schierare Frattesi nasce dalla necessità di rafforzare il centrocampo dopo le recenti difficoltà della squadra.

Chivu attacca Spalletti e blinda l’Inter: «Noi odiati perché vinciamo, ora sotto col Bodo»Cristian Chivu critica Spalletti e difende l’Inter, accusando i tifosi di odiare la squadra perché vince troppo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Inter Bodo Glimt, Chivu: 'Lucidità e serenità, possiamo rimontare ma senza pressione'. Video; Chivu: Possiamo rimontare contro il Bodo. E poi scoppia la polemica col giornalista norvegese; Chivu: Ribaltare il 3-1? Se c'è una squadra che può farlo, è l'Inter; Chivu: Rispettiamo il Bodø, ma vogliamo ribaltare il risultato.

Probabili formazioni Inter-Bodo Glimt: la mossa di Chivu per la rimontaSe c’è una squadra che può ribaltare, è la nostra. Chivu crede nella rimonta, deve crederci per forza, stasera contro il Bodo Glimt nel match valevole per il ritorno del playoff Champions. calciomercato.it

Inter-Bodo Glimt, Champions League: orario, probabili formazioni, arbitro e dove vederlaSi apre la due giorni dedicata alle gare di ritorno dei playoff di Champions League: l'Inter a caccia della rimonta contro il Bodo/Glimt, ecco tutte le info. sport.virgilio.it

La formazione ufficiale dei nerazzurri per Inter-Bodo Glimt Chivu sorpende: confermato Frattesi a centrocampo con Barella e Zielinski! Davanti c'è ancora Pio con Thuram. #Inter #InterDipendenza #Formazione #UCL #InterBodo - facebook.com facebook

Inter-Bodo Glimt, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL x.com