Insulti razzisti a Vinícius | Prestianni sospeso in via provvisoria Mourinho ancora in tirbuna

Prestianni è stato sospeso temporaneamente dopo aver rivolto insulti razzisti a Vinícius durante una partita. La decisione deriva dalle accuse di comportamento discriminatorio rivolto all’esterno brasiliano, che ha suscitato molte reazioni nel mondo del calcio. La sospensione mira a prevenire ulteriori incidenti e garantire un ambiente più sicuro per i giocatori. Il Benfica ha annunciato che presenterà ricorso contro questa misura disciplinare. La commissione sportiva continua a monitorare la situazione.

Il CEDB ferma l'esterno argentino per presunto comportamento discriminatorio verso Vinicius. Il Benfica annuncia ricorso Non solo José Mourinho: anche Gianluca Prestianni seguirà dagli spalti del Santiago Bernabéu il ritorno degli spareggi di Champions League tra Real Madrid e Benfica. Il provvedimento nasce dal battibecco avvenuto durante la sfida di Lisbona tra Prestianni e Vinícius Júnior. Il brasiliano ha accusato l'avversario di avergli rivolto un insulto razzista ("mono"), accusa respinta con fermezza dal giocatore del Benfica. Secondo quanto ricostruito, l'episodio non è stato chiarito nemmeno attraverso le immagini televisive, anche perché Prestianni si sarebbe coperto la bocca con la maglia durante lo scambio di parole. 🔗 Leggi su Ildifforme.it UEFA agisce: Prestianni sospeso per presunti insulti razzistiGianluca Prestianni, calciatore argentino del Benfica, è stato sospeso per una partita dalla UEFA a causa di presunti insulti razzisti rivolti a Vinicius Junior del Real Madrid. Prestianni, secondo lui per scagionarsi, ha confessato alla Uefa di aver rivolto insulti omofobi non razzisti a ViniciusGianluca Prestianni ha ammesso alla Uefa di aver rivolto insulti omofobi a Vinicius Jr, tentando di dimostrare la propria innocenza. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Benfica-Real Madrid: insulti razzisti a Vinicius, gara sospesa per 10'; Champions: 'Insulti razzisti a Vinicius', l'Uefa apre un'indagine; Caos a Lisbona: Vinicius si ferma per razzismo, cosa è successo; Champions e razzismo, Lloyd Kelly massacrato di insulti: Accetto le critiche, non queste frasi. Insulti razzisti a Vinícius: partita sospesa per dieci minutiDurante la partita di andata dei play-off di Champions League tra Benfica e Real Madrid, un episodio di forte tensione ha segnato la serata. Dopo il gol dell'1-0 realizzato da Vinícius Júnior, l'attac ... it.blastingnews.com Razzismo nel calcio: caso Vinícius Jr. e lotta alla discriminazioneL'incidente durante la semifinale di Champions League porta a una riflessione sull'importanza della lotta alle discriminazioni nel calcio. calcioweb.eu Caso Prestianni, sospensione immediata: il precedente riapre il dibattito La UEFA interviene con una sospensione provvisoria di una giornata nei confronti di Gianluca Prestianni, in attesa dell'esito dell'indagine sui presunti insulti razzisti rivolti a Vinicius Jr du