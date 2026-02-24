insulti e minacce scoppia il caso di gregorio prima di juve galatasaray

Gli insulti e le minacce rivolte a Di Gregorio sono alla base del caos che si scatena prima di Juve-Galatasaray. La causa è la serie di gravi errori del portiere durante le ultime partite, che hanno scatenato l’indignazione dei tifosi bianconeri. Nei confronti di Di Gregorio si sono moltiplicati commenti velenosi sui social e appelli a non rinnovare il suo contratto. La situazione potrebbe influenzare il suo futuro in squadra.

I prossimi mesi potrebbero essere anche gli ultimi in bianconero del portiere scuola Inter Di Gregorio è nel mirino dei tifosi della Juve per via dei gravi errori commessi nelle ultime partite. Tra questi ce ne sono tantissimi di beceri che hanno riempito di insulti e minacce il portiere bianconero, arrivato alla Continassa nell’estate 2024 raccogliendo la pesante eredità di Szczesny. Juve, insulti e minacce: scoppia il caso Di Gregorio (AnsaFoto) – Calciomercato.it Su Instagram si è andati decisamente oltre. Di Gregorio ha ricevuto offese – la più comune è “figlio di p.” – e minacce di ogni tipo, ma c’è anche chi gli ha urlato “interista di m. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

SPALLETTI PRESENTA JUVE-GALATASARAY GLI ANNUNCI SU YILDIZ, BREMER E DI GREGORIO - facebook.com facebook

. @juventusfc | Bremer e Yildiz si allenano con il gruppo in vista del Galatasaray x.com