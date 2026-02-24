Insieme possiamo fare davvero tanto per dare una svolta

Valentina Ghedini, Madiaw Ngom, Simone Bertoli, Aminata Sow e Francesco Frassinelli hanno accompagnato l’ultima missione in Senegal della Gocce di sorriso, causa la necessità di rafforzare le strutture sanitarie locali. Durante l’intervento, il team logistico ha coordinato le consegne di materiali, mentre quello sanitario ha eseguito visite e formazione. Il cardiologo ha insegnato ai medici locali l’uso dell’ecografo, migliorando le capacità di diagnosi. La collaborazione tra i volontari continua a portare risultati concreti.

L'ultima missione in Senegal della Odv spezzina Gocce di sorriso, ha visto la partecipazione di Valentina Ghedini, Madiaw Ngom, Simone Bertoli, Aminata Sow e Francesco Frassinelli per il gruppo logistico-progetti e di Adele Melia, Sabrina Giannini, Francesca Nobili, Amadou Ngom e Massimo Bonetti (cardiologo che oltre ad effettuare le visite specialistiche, ha insegnato ai medici locali ad utilizzare l'ecografo) per il gruppo sanitario. È un altro tassello dell'attività di quest'associazione che nel 2026 compie 8 anni, nata da una condivisione di idee e allargata a "chiunque voglia e possa mettere una piccola goccia e possa contribuire insieme al cambiamento delle cose: insieme si può davvero far svoltare" sottolinea il presidente Francesco Frassineli.