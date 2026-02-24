Insieme a Max Pezzali ritrovo l’adolescenza

Roberta Landi Malavolti suona il violino mentre Max Pezzali si esibisce a Sanremo, un evento che riporta alla memoria l’adolescenza di molti. La musicista mugellana accompagna uno degli artisti più amati del festival, mentre l’esibizione avviene dal

Il violino della musicista mugellana Roberta Landi Malavolti accompagnerà uno degli ospiti speciali di Sanremo, Max Pezzali, che si esibirà per il Festival in diretta dal "Palco sul mare", il palcoscenico del teatro Colosseo della nave da crociera Costa Toscana, ormeggiata nella baia di Sanremo. Per la violinista, concertista e docente della scuola di musica "Camerata de’ Bardi" di Borgo San Lorenzo, non è certamente il primo palcoscenico prestigioso. E ieri, durante una pausa delle prove, sul ponte della nave, ha raccontato questa nuova avventura. "E’ una grande emozione suonare accanto a Max Pezzali per il festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Max Pezzali: un 2026 su di giriMax Pezzali ha annunciato che il 2026 sarà un anno intenso, grazie a nuovi album, concerti esclusivi e date in diversi paesi.

Il 2026 di Max Pezzali è appena salpatoMax Pezzali ha annunciato il suo nuovo album, motivato dalla voglia di sperimentare nuove sonorità.

