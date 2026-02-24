Insidewar – Ucraina Iran New Start | Trump e Putin mai così distanti e silenziosi?

Trump ha criticato pubblicamente Putin, accusandolo di interferenze, mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono stati posticipati senza avances concrete. La distanza tra le due grandi potenze si evidenzia anche nel silenzio reciproco sulle questioni chiave, mentre le tensioni in Ucraina continuano a influenzare le relazioni internazionali. Le crisi aperte e le strategie divergenti rendono difficile trovare un terreno comune tra Washington e Mosca, lasciando molte questioni ancora irrisolte.

Dopo quattro anni di guerra in Ucraina, nello stallo tra i negoziati tra Stati Uniti e Iran, rimandati a giovedì per valutare se ci saranno punti " coincidenti " per trovare l'accordo che Trump ha invocato per scongiurare un attacco militare atto a convincere l'Ayatollah Ali Khamenei che l'America fa sul serio nel voler arginare il programma nucleare iraniano, il rapporto tra la Casa Bianca e il Cremlino sembra essersi incrinato, o forse è solo in stand-by, date le molteplici crisi in atto e la complessità delle agende delle grandi superpotenze, da sempre alla ricerca dell' equilibrio geopolitico che più si addice ai loro interessi ancestrali.

