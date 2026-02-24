Inizia il Festival di Sanremo! La scaletta della prima serata e l’ordine dei cantanti in gara

Carlo Conti conduce il Festival di Sanremo, iniziato con una serata ricca di musica e sorprese. La prima sera vede salire sul palco diversi artisti e l’ordine delle esibizioni è già stato annunciato. Laura Pausini affianca il conduttore come co-conduttrice fissa, mentre Can Yaman partecipa per una giornata come ospite speciale. La serata si svolge tra esibizioni dal vivo e colpi di scena, attirando l’attenzione del pubblico presente in sala e a casa.

Stasera, martedì 24 febbraio 2026, inizia la 76esima edizione del Festival di Sanremo. A condurlo sarà Carlo Conti che avrà al suo fianco Laura Pausini (co conduttrice fissa) e, solo per oggi, Can Yaman. Il grande ospite musicale della serata è Tiziano Ferro, pronto per un medley e per cantare la nuova canzone “Sono un grande”, estratta del suo ultimo disco. Bologna, città della musica, porterà sul parco dell’Ariston due artisti: Tredici Pietro e Elettra Lamborghini. Il primo, figlio di Gianni Morandi, alla sua prima partecipazione alla kermesse, presenterà la canzone Uomo che cade. Elettra Lamborghini, che ha già partecipato al festival nel 2020 e che lo scorso anno ha co-condotto la terza serata, presenterà il l’inedito Voilà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ospiti, cantanti in gara e anticipazioniIl Festival di Sanremo 2026 si apre questa sera con una serata ricca di emozioni e sorprese.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026: l’ordine dei cantanti e i superospitiTiziano Ferro si esibisce come superospite durante la prima serata di Sanremo 2026, causa l’attesa per il suo nuovo album.

Quando inizia Sanremo 2026 e la scaletta dei primi 10 artisti della prima serata

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce; Quando inizia Sanremo 2026 e dove seguire le 5 serate; Festival di Sanremo 2026: date, quando inizia, cantanti, ospiti; Festival di Sanremo 2026, il calendario completo: quando inizia, serate e duetti da non perdere.

Oggi inizia il Festival di Sanremo 2026: la conferenza, i cantanti in gara, gli ospiti, la scaletta e gli orariÈ il giorno del Festival di Sanremo 2026. Questa sera in onda su Rai 1 la prima serata del Festival condotto da Carlo Conti. Il Mattino.it seguirà in diretta tutte le serate e ... ilmattino.it

Inizia il Festival di Sanremo! La scaletta della prima serata e l’ordine dei cantanti in garaStasera inizierà la 76^ edizione del Festival di Sanremo, in diretta su Rai Uno: ospiti Tiziano Ferro e Can Yaman ... bolognatoday.it

Ehi ma… sbaglio o questa sera inizia il Festival di Sanremo Sì! Oooh, ma cosa mi dici, dici mai! Mi tremano i baffi dall’emozione!!! Amici, ma vi ricordate del Festival dell’anno scorso, quando c’ero anche io con il mio grande amico Lucio Corsi Che belliss - facebook.com facebook

Sanremo 2026, oggi inizia il Festival: inaugurata Casa Vessicchio, attesa per la conferenza stampa x.com