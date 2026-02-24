Infortunio Osimhen cambia tutto per Juve-Galatasaray | la decisione

L'infortunio di Osimhen ha cambiato le carte in tavola per la partita tra Juve e Galatasaray, influenzando le scelte tattiche di entrambe le squadre. La decisione di escludere l’attaccante francese dalla rosa ha costretto gli allenatori a rivedere i piani di attacco e a puntare su alternative più veloci e dinamiche. I giocatori si preparano a entrare in campo con nuove strategie, mentre i tifosi attendono di scoprire come si evolverà la sfida.

© Calciomercato.it - Infortunio Osimhen, cambia tutto per Juve-Galatasaray: la decisione

Cresce l’attesa per la sfida di Champions League tra Juve e Galatasaray: ecco le ultimissime in vista di mercoledì sera. Continua in casa Juventus la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Galatasaray, valida per il ritorno degli spareggi di Champions League e in programma mercoledì sera alle ore 21:00. I bianconeri anche contro il Como hanno dimostrato di attraversare un momento particolarmente delicato, sia dal punto di vista atletico sia da quello mentale, e sarà quasi impossibile recuperare il 5-2 dell’andata subito una settimana fa a Istanbul. Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Intanto, proprio in casa turca, ci sono degli aggiornamenti importantissimi sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen che ha saltato l’ultima sfida di campionato contro il Konyaspr a causa di un problema al ginocchio destro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it Infortunio Thuram, cambia tutto a poche ore da Galatasaray-JuveThuram si infortuna e questa notizia cambia i piani della Juventus a poche ore dalla partita contro il Galatasaray. Verso Juve-Galatasaray: Osimhen ko, decisione UFFICIALENigeriano Osimhen salta la partita contro la Juventus a causa di un infortunio. Osimhen e l’infortunio in Nazionale, tifosi Galatasaray chiedono di dare priorità al club