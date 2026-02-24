Infortunio Baturina arriva l’esito degli esami | lo stop sarà lungo! Svelati i tempi di recupero

Baturina si infortuna durante la partita contro la Juventus, e gli esami rivelano che dovrà stare lontano dal campo per diversi mesi. Il centrocampista del Como ha accusato dolore al ginocchio, portando i medici a prescrivere un lungo periodo di riabilitazione. La squadra si prepara a gestire l’assenza del giocatore, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Griezmann via dall’Atletico Madrid? Ci prova un club della MLS: trattativa avanzata! Calciomercato Juventus: non è detta l’ultima parola per il rinnovo di Vlahovic. La verità sulla firma e quanto può offrirgli il club! Retroscena Calciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime Torino, la conferenza di presentazione di D’Aversa: «Orgoglioso di rappresentare questo club, qui per ridare entusiasmo. Il mio messaggio per la squadra e per i tifosi» Caracciolo a CagliariNews24: «Con Gaetano il Napoli è stato troppo frettoloso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Dovbyk, l’esito degli esami dopo lo stop in Lecce Roma: c’è lesione! I tempi di recuperoDopo l’infortunio occorso a Dovbyk durante la partita tra Lecce e Roma, sono stati comunicati gli esiti degli esami medici.

Infortunio Calhanoglu, l’esito degli esami e i tempi di recupero per il centrocampistaCalhanoglu ha subito un infortunio che ha richiesto esami diagnostici per valutare l’entità del problema.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Infortunio per Baturina in Juventus-Como: quando torna? Quante e quali partite salta? Condizioni e tempi di recupero; Baturina, la prima diagnosi! Fabregas: Rispondo sulla Champions e aver vinto senza Paz…; Como, Baturina costretto al cambio contro la Juventus: il motivo; Dybala-Roma, parla Massara: Gli infortuni non influiranno sul rinnovo.

Como, quando torna Baturina dall’infortunio: svelato l’esito degli esamiInfortunio Baturina - Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Baturina, finito ko nella recente vittoria del Como ai ... fantamaster.it

Como, Baturina: l'esito degli esamiBrutte notizie in casa Como dopo la convincente vittoria contro la Juventus. Costretto ad uscire dal campo al 60' minuto per via di un infortunio, Baturina si è sottoposto agli esami strumentali. fantacalcio.it

ULTIM’ORA – #Como, #Baturina esce per infortunio contro la Juve: cambio obbligato x.com

ULTIM’ORA - Como, Baturina esce per infortunio contro la Juve Cambio obbligato https://t.ly/umRsT - facebook.com facebook