Infermieri e prescrizione dei presidi lo scontro con i medici 

Il crescente livello di specializzazione degli infermieri ha portato alla legge che permette loro di prescrivere presidi e ausili sanitari, creando tensioni con i medici. Questa novità deriva dall’aumento delle competenze professionali e dalla richiesta di maggiore efficienza nelle strutture sanitarie. Gli infermieri, ora più autonomi, affermano di voler migliorare l’assistenza ai pazienti, mentre i medici mantengono il loro ruolo tradizionale. La discussione continua tra le parti coinvolte.

Sempre più specializzati e con maggiore autonomia: le nuove lauree magistrali a indirizzo clinico consentiranno agli infermieri di prescrivere presidi sanitari e ausili per i pazienti. Con la firma dei decreti della ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, si conclude infatti l’iter di riforma della classi di laurea delle professioni sanitarie.  Le nuove lauree. Tre le magistrali introdotte: ‘Cure primarie e sanità pubblica’, ‘Cure pediatriche e neonatali’ e ‘Cure intensive ed emergenza’, in altrettante aree considerate strategiche per l’evoluzione dell’assistenza.  Una riforma con cui “andiamo incontro alle legittime richieste dei giovani che chiedono prospettive di carriera e competenze specifiche ”, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, annunciando il provvedimento davanti al Consiglio nazionale della Fnopi, la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

