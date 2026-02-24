Infermeria Roma | il sospiro di sollievo per Hermoso e il rebus attacco verso la Juve

L'infortunio di Hermoso ha causato preoccupazione tra i tifosi della Roma, ma il nuovo bollettino medico porta un segnale positivo. Dopo giorni di incertezza, il difensore spagnolo è riuscito ad allenarsi in parte con il gruppo, offrendo speranza per il prossimo impegno. La squadra si prepara ora con maggiore fiducia, anche se resta ancora da valutare la sua condizione completa. La sfida si avvicina, e i preparativi continuano senza sosta.

La marcia imperiale della Roma verso il big match contro la Juventus riparte da un bollettino medico che, seppur non privo di criticità, regala il primo atteso sorriso a Gian Piero Gasperini. L’allarme scattato durante il riscaldamento della sfida contro la Cremonese per Mario Hermoso è parzialmente rientrato: come riportato da Gabriele Turchetti per Il Tempo, l’ecografia effettuata nelle ultime ore ha escluso lesioni all’ileopsoas dello spagnolo. Si tratta di una notizia fondamentale, considerando che il muscolo in questione era lo stesso interessato dal recente infortunio patito contro il Torino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, Hermoso torna in gruppo: Gasperini tira un sospiro di sollievoMario Hermoso si è ripreso dall'infortunio e si è unito ai compagni di squadra della Roma, portando sollievo a Gasperini.

Infortunio Dybala, sospiro di sollievo per la Roma: ecco per quanto tempo dovrà rimanere ai box l’ex Juve. Il comunicatoLa Roma ha ricevuto buone notizie sull’infortunio di Dybala.

