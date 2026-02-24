' infanzia in Venezuela al Classic con la Nazionale italiana

Nino Lasaracina ha vissuto l'infanzia in Venezuela, un'esperienza che ha rafforzato la sua passione per il calcio e la determinazione a migliorarsi. La sua crescita è stata accompagnata da allenamenti intensi e una forte volontà di eccellere, che lo hanno portato a rappresentare l’Italia con la Nazionale giovanile. La sua storia dimostra come le radici e il duro lavoro possano aprire strade internazionali. Ora, si prepara a nuove sfide nel mondo del calcio.

© Mondosport24.com - 'infanzia in Venezuela al Classic con la Nazionale italiana

Originario di carúpano, in Venezuela, Nino scopre la passione per il baseball grazie a una mazza regalata dal padre durante un periodo di degenza ospedaliera. La voglia di giocare cresce rapidamente tra amici e prime partite, con lo sviluppo degli allenamenti in diverse accademie. Dopo un periodo di inattività di due anni, si avvicina al softball e, successivamente, riceve l’opportunità di trasferirsi in Italia. Il legame con la terra natale resta forte, ma è l’incontro con nuove realtà a dare forma al suo percorso. La svolta arriva grazie a figure chiave come Luis Lunar e Ernesto Wong: nel 2022 il trasferimento in Italia, inizialmente con il Settimo, seguito da altre esperienze in club come Collecchio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Il nuovo manager Cervelli guida la nostra nazionale al World Baseball Classic "Pasquantino? Mostri le sue doti da leader. Voglio portare i giocatori al top». "Azzurri, test mondiale. Vi presento la mia Italia fatta di valori umani»Il nuovo allenatore Cervelli ha preso in mano la nazionale italiana di baseball, portandola a sfidare il mondo al World Baseball Classic. La Nazionale Italiana di sciabola maschile in ritiro al Playhall Massimo PironiLa Nazionale italiana di sciabola maschile si è riunita al Playhall di Riccione per l’ultimo ritiro prima delle competizioni importanti.