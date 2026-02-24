Indagine shock | ghiaccio letale chi ha tradito il trapianto?

Un errore nel trattamento del ghiaccio ha causato complicazioni nel trapianto di Domenico. I Nas di Trento indagano sulla provenienza del ghiaccio contaminato, che potrebbe aver compromesso l'intervento. Le verifiche si concentrano sui fornitori e sulle procedure di conservazione, mentre i medici cercano di capire come si sia verificato il problema. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

L’indagine si stringe: chi ha fornito il ghiaccio letale?. I Nas di Trento hanno avviato un’indagine serrata per ricostruire la catena di responsabilità nel caso del trapianto di cuore al piccolo Domenico. Oggi, i militari hanno acquisito presso l’ospedale di Bolzano gli elenchi completi del personale coinvolto nelle fasi di espianto e trasporto dell’organo. L’obiettivo è identificare con precisione chi abbia materialmente fornito il ghiaccio secco che, secondo le indagini, ha compromesso la funzionalità del cuore trapiantato. L’inchiesta si concentra su due aspetti cruciali: la presenza di personale nell’officina ospedaliera e la gestione del ghiaccio secco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bambino morto dopo il trapianto, il Monaldi: “Chi ha inserito ghiaccio secco è elemento determinante”Il Monaldi ha attribuito la morte del bambino, avvenuta dopo il trapianto, alla presenza di ghiaccio secco nel contenitore dell’organo proveniente da Bolzano.

