Incidenti scatta l' Alcolock in auto

Il Ministero delle Infrastrutture ha introdotto l’Alcolock dopo numerosi incidenti causati da guida in stato di ebbrezza. Il dispositivo impedisce l’avvio del veicolo se il livello di alcol nel sangue supera lo zero. Questa misura interessa chi ha già perso la patente per infrazioni di questo tipo e mira a prevenire nuovi incidenti sulle strade. L’installazione diventa obbligatoria per riprendere la licenza di guida. La prima auto con Alcolock è già in circolazione.

19.20 Al via oggi l'Alcolock varato dal Mit. In base al nuovo Codice della strada i conducenti condannati per guida in stato d'ebbrezza, una volta ripresa la patente potranno guidare veicoli a motore solo se avranno installato un dispositivo alcolock che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico risulti superiore a zero. Una misura che presenta criticità: dal costo, circa 2mila euro, al fatto che solo le carrozzerie autorizzate inserite nell'elenco del ministero potranno installare l'apparecchio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Scatta da oggi l’alcolock in auto, costa circa 2.000 euroL’introduzione dell’alcolock in auto deriva dall’obbligo di rispettare nuove norme sulla sicurezza stradale. Alcolock in auto, scatta l'obbligo: cos'è, come funziona, costi e chi deve installarloL'installazione dell'alcolock in auto diventa obbligatoria per chi ha commesso infrazioni relative alla guida sotto effetto di alcol. THE WOLF REXUS - IL PODCAST DELLO ZIO - DECRETO SICUREZZA STRADALE - @TheWolfRexus