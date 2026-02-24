Incidente verso il cavalcavia | conducenti feriti

Un incidente si è verificato vicino al cavalcavia dell'Amelia, causando feriti tra i conducenti coinvolti. La causa sembra essere stata un errore di manovra di uno dei veicoli, che ha portato a uno scontro con un altro mezzo in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre la strada è rimasta temporaneamente chiusa. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e i dettagli sulla dinamica sono in fase di verifica.

È successo verso mezzogiorno e mezza in via Miranese, dove sono corsi i vigili del fuoco, il Suem 118 con l'ambulanza e le pattuglie della polizia locale Dopo il cavalcavia dell'Amelia, in direzione Spinea, dove sono state realizzate da poco le nuove rotonde all'uscita e ingresso della tangenziale e in collegamento con il centro mestrino, verso le 12.30 di oggi, martedì 24 febbraio è avvenuto uno schianto fra due veicoli con persone ferite (non in pericolo di vita). Risulterebbe un'auto rovesciata nell'impatto. Il traffico ha subito un rallentamento, poi si è bloccato, le auto in coda dal centro e anche verso Mestre, sulla tangenziale e in direzione Spinea attendevano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Arezzo: incidente sulla strada regionale 71, tre auto coinvolte. Feriti i conducentiOggi, 20 dicembre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Arezzo, tra le località Giovi e La Pazienza, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

