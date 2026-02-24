Incidente stradale cade dal monopattino | 25enne gravissimo in ospedale

Un giovane di 25 anni ha riportato ferite gravissime dopo essere caduto dal monopattino nella mattina del 24 febbraio a Nova Milanese, causando un grave trauma cranico. L’incidente si è verificato poco prima delle 7 in via Giuseppe Garibaldi, quando il ragazzo stava percorrendo la strada e ha perso il controllo, finendo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale con un’ambulanza.

Bruttissimo incidente questa mattina, 24 febbraio, poco prima delle 7 a Nova Milanese. In via Giuseppe Garibaldi, un 25enne brianzolo che si stava spostando col monopattino è caduto urtando violentemente al suolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Sul posto sono arrivati per i primi soccorsi i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con un'automedica e un'ambulanza. Dopo le prime cure, il 25enne è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto i carabinieri della compagnia di Desio stanno effettuando i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Gavardo, bimbo di 10 anni cade dal monopattino ed è investito da un’auto: gravissimo in ospedaleUn incidente a Gavardo ha coinvolto un bambino di 10 anni, che è stato investito da un’auto dopo essere caduto dal monopattino.

Incidente a Basiano, va col monopattino sul marciapiede ma cade e sbatte la testa: gravissimoQuesta mattina a Basiano un uomo di 31 anni è caduto con il monopattino elettrico mentre percorreva il marciapiede.

Cade dal monopattino elettrico a Castagnola: grave un 32enneL'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la Strada di Gandria. L'uomo, un cittadino svizzero, ha riportato serie ferite dopo una caduta in discesa ... varesenews.it

