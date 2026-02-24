Incidente all' altezza del cavalcavia | conducenti feriti

Un incidente ha coinvolto due auto all’altezza del cavalcavia dell’Amelia, causando feriti tra i conducenti. La causa sembra essere stata una manovra azzardata durante le operazioni di svolta in prossimità delle nuove rotatorie, appena completate per migliorare la viabilità. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

È successo verso mezzogiorno e mezza in via Miranese, dove sono corsi i vigili del fuoco, il Suem 118 con l'ambulanza e le pattuglie della polizia locale All'altezza del cavalcavia dell'Amelia, in direzione Spinea, dove sono state realizzate da poco le nuove rotonde all'uscita e ingresso della tangenziale e in collegamento con il centro mestrino, verso le 12.30 di oggi, martedì 24 febbraio è avvenuto uno schianto fra due veicoli con persone ferite (non in pericolo di vita). Risulterebbe un'auto rovesciata nell'impatto. Il traffico ha subito un rallentamento, poi si è bloccato, le auto in coda dal centro e anche verso Mestre, sulla tangenziale e in direzione Spinea attendevano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Arezzo: incidente sulla strada regionale 71, tre auto coinvolte. Feriti i conducentiOggi, 20 dicembre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Arezzo, tra le località Giovi e La Pazienza, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

Incidente a Roma su via Prenestina tra auto e camion dei rifiuti di Ama, morta una donna e feriti i conducentiUn incidente su via Prenestina a Roma ha provocato una vittima e due feriti.

Incidente stradale sulla Via Aurelia: un’auto si ribaltaCIVITAVECCHIA – Incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 8.15, sulla Via Aurelia, nel territorio comunale di Civitavecchia, all’altezza del ristorante Esterina. civonline.it

Incidente all'alba sulla Palermo-Mazara, scontro in galleria: quattro auto coinvolte e due feriti lieviÈ successo intorno alle 6. L’impatto ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico in tilt e lunghe code per gli automobilisti ... palermotoday.it

Incidente sulla Statale 106 all’altezza di Cina City, auto ribaltata dopo lo scontro tra due vetture. Un ferito: Incidente stradale lungo la Strada Statale 106, all’altezza di Cina City, a Corigliano - Rossano dove due automobili si sono scontrate per cause ancora in - facebook.com facebook

Femminicidio, arrestato il marito di #LuciaSalcone: aveva inscenato un incidente stradale. La storia con un'altra donna di Valentina Iannicelli x.com