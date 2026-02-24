Inchiesta sui certificati medici per i rimpatri centrosinistra | Supporto legale ai sanitari indagati

Un’indagine a Ravenna riguarda alcuni medici coinvolti nelle visite di ingresso ai centri di permanenza. Il motivo è legato a sospetti sulla validità dei certificati medici rilasciati per i rimpatri. La maggioranza di centrosinistra in Regione Emilia-Romagna chiede alla giunta di offrire supporto e consulenza legale ai sanitari coinvolti. La richiesta mira a tutelare le persone indagate in un procedimento che rischia di influenzare la loro attività professionale.

La richiesta della maggioranza in Regione, che ribadisce "la vicinanza ai medici dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'ospedale" Di fronte all'indagine di Ravenna nei confronti di alcuni medici che svolgono le visite di ingresso al Cpr, la maggioranza di centrosinistra in Regione Emilia-Romagna chiede alla giunta de Pascale di "dare, insieme all'Ausl della Romagna, ogni forma di supporto e assistenza, anche legale, ai sanitari oggetto dell'indagine e di verificare gli eventuali disservizi o disfunzionalità" al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, "al fine di approntare le misure necessarie alla loro risoluzione". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Medici indagati per i certificati sui rimpatri, Cgil al flash mob: "Accertamenti troppo impattanti. Da Salvini frasi gravi"I medici coinvolti nell’indagine sui certificati per i rimpatri sono stati accusati di aver rilasciato documenti falsi o non corretti, causando polemiche e preoccupazioni tra i professionisti.

Dopo i giudici, la destra attacca i medici politicizzati. Inchiesta a Ravenna sui presunti falsi certificatiL'indagine riguarda il reparto di malattie infettive e almeno sei sono i medici indagati per falsità ideologica ... blitzquotidiano.it

L'indagine a Ravenna sui certificati contro i rimpatri e il Cpr, i medici: «Non siamo gangster». E c'è un nuovo sbarcoL'inchiesta che vede coinvolti sei medici sui certificati falsi che almeno sei medici avrebbero compilato per impedire che cittadini extracomunitari fossero accompagnati nei Cpr prima dell’espulsione. corrieredibologna.corriere.it

Indagine certificati. Carradori (Ausl Romagna): "Seguito protocollo siglato nel 2022 con la Prefettura" L’Ausl Romagna si schiera a fianco dei medici del reparto di Malattie Infettive al centro dell’inchiesta della Procura di Ravenna per i certificati che avrebbero i - facebook.com facebook