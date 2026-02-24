Incendio Sannazaro Manfredi revoca l' ordinanza

Gaetano Manfredi ha revocato l’ordinanza firmata il 17 febbraio, causata dall’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro. La decisione arriva dopo aver valutato le condizioni strutturali del teatro e le misure di sicurezza adottate. La revoca permette di riprendere le attività culturali nel locale, che era stato temporaneamente chiuso. La riapertura ufficiale potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Il sindaco di Gaetano Manfredi ha revocato l'ordinanza firmata il 17 febbraio scorso dopo l'incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro. La decisione arriva a seguito dei primi risultati del monitoraggio sulla qualità dell'aria nell'area di Chiaia interessata dal rogo. Con la revoca dell'ordinanza decadono dunque le misure urgenti introdotte nei giorni successivi al rogo a tutela della salute e dell'incolumità pubblica. Incendio Sannazaro, un drone per risalire alle cause dell'incendio. Al via la restituzione dei biglietti