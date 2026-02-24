Un incendio scoppiato in una corte storica di via Roma ha causato danni significativi, rendendo due appartamenti inagibili e allagando un ristorante vicino. La causa sembra essere un cortocircuito elettrico, secondo le prime ricostruzioni. Le fiamme hanno rapidamente preso piede tra le vecchie pareti in pietra, mentre i vigili del fuoco lavorano per contenere il fuoco e mettere in sicurezza l’area. La scena si è svolta nelle prime ore del mattino, svegliando i residenti del quartiere.

Alle prime ore del mattino, l’odore acre di fumo si è insinuato tra i vicoli del centro: un incendio è divampato in una delle corti più antiche di via Roma, a pochi passi da piazza Sant’Ambrogio. Il rogo si è sviluppato al primo piano dell’edificio, in uno di quei cortili che raccontano la storia del paese, con ballatoi, travi e tetti che parlano di generazioni passate. Le fiamme hanno aggredito l’alloggio con rapidità, costringendo due persone a lasciare la propria casa. Un uomo ha trovato rifugio da un parente, mentre per una giovane donna è stato necessario l’intervento del Comune: la sindaca Elena Carraro e il vicesindaco Andrea Colombo si sono recati sul posto e hanno provveduto a individuare una sistemazione d’emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incendio in palazzina: muore il cane, due appartamenti inagibiliUn incendio ha coinvolto una palazzina, causando la morte di un cane e rendendo inagibili due appartamenti.

Incendio in via Ugo Foscolo. Due appartamenti ancora inagibili. L’anziano sempre ricoveratoA Follonica, un incendio si è sviluppato giovedì sera in un appartamento di via Ugo Foscolo, rendendo ancora inagibili due unità abitative.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Morto a 55 anni nell'incendio della propria abitazione: indagini sul rogo; Incendio nella casa di corte. Due appartamenti inagibili. Ristorante invaso dall’acqua; Carbonia, scoppia un incendio nel garage e le fiamme raggiungono una casa: vigili del fuoco al lavoro; Madre e figlia morte in incendio, tragedia nel Veronese.

Addio all'imprenditore Sergio Lippi, morto nel terribile incendio in casaImprenditore e fondatore della Palingeo spa, aveva 54 anni. Lascia la moglie e due figli. Ipotesi guasto alla stufa all’origine del rogo. bresciatoday.it

L'imprenditore Sergio Lippi morto a Corteno Golgi nell’incendio della sua casa: fatale il fumo tossicoBrescia, è morto a Corteno Golgi l'imprenditore 54enne Sergio Lippi: dopo un incendio divampato nella sua casa ha inalato fumi tossici ... virgilio.it

AGGIORNAMENTO, UN GATTO DECEDUTO - Incendio a San Giorgio di Nogaro, casa in fiamme: salvato un gatto, un altro trovato senza vita -> https://www.nordest24.it/incendio-san-giorgio-di-nogaro-casa-due-piani-fiamme - facebook.com facebook