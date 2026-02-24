Incendio doloso | imprenditore uccide moglie e inscenato incidente

Ciro Salvatore Caliendo, imprenditore di 48 anni di San Severo, ha ucciso la moglie Lucia Salcone due anni fa, cercando di far sembrare il delitto un incidente. La causa è un rapporto complicato tra i due e un tentativo di nascondere un diverbio recente. Le indagini hanno scoperto dettagli che svelano come Caliendo abbia manipolato le prove e inscenato la scena dell’incidente. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Ciro Salvatore Caliendo, imprenditore vitivinicolo di 48 anni di San Severo, è accusato di aver ucciso la moglie Lucia Salcone due anni fa, inscenando un incidente stradale. L’uomo comparirà dinanzi al gip Mario De Simone e alla pm Sabrina Cicala il prossimo 27 febbraio per l’interrogatorio di garanzia. Attualmente, Caliendo è detenuto nel carcere di Foggia, dove è difeso dagli avvocati Simone Moffa e Angelo Masucci. La sera del 27 settembre 2024, Lucia Salcone perse la vita in un incendio all’interno della sua Fiat 500 L. Secondo l’accusa, Caliendo avrebbe prima colpito la moglie alla testa, provocandole due ferite lacero-contuse, e poi cosparso l’auto con una miscela di benzina e gasolio, innescando l’incendio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ciro Caliendo arrestato: «Ha ucciso la moglie e inscenato un incidente»Ciro Caliendo è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver ucciso la moglie e di aver inscenato un incidente per coprire il delitto.

Uccise la moglie in un finto incidente stradale, arrestato imprenditore a San SeveroUn imprenditore di San Severo ha ucciso la moglie fingendo un incidente stradale, dopo una lite violenta.

