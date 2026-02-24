Incendio a Reggio Calabria | tetto in fiamme evacuati i residenti

Un incendio ha distrutto il tetto di una palazzina in via Enotria, nel quartiere Santa Caterina di Reggio Calabria, causando l’evacuazione dei residenti. La causa sembra essere un cortocircuito scoperto durante le prime ore della notte, che ha rapidamente alimentato le fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Sul posto si sono radunati i vicini impauriti.

Sommario. Nella notte di lunedì 23 febbraio 2026, un incendio ha devastato il tetto di una palazzina in via Enotria, nel quartiere Santa Caterina di Reggio Calabria. Le fiamme, visibili a distanza, hanno attirato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia, che hanno interdetto la strada per garantire la sicurezza. Le cause del rogo non sono ancora note, e non ci sono feriti. Un quartiere nel buio: l'incubo di via Enotria. Le fiamme hanno illuminato la notte a Reggio Calabria, trasformando il cielo sopra via Enotria in un spettacolo drammatico. Il tetto di una palazzina a tre piani nel quartiere Santa Caterina è stato avvolto dalle fiamme, creando una scena di caos e preoccupazione.