Inaugurata la nuova centrale operativa Actv per la terraferma | VIDEO

Luigi Brugnaro ha aperto questa mattina la nuova centrale operativa di Actv sulla terraferma, per migliorare la gestione dei servizi di trasporto pubblico. La struttura, situata vicino al deposito di Santa Marta, permette di monitorare in tempo reale il traffico e le corse dei mezzi, garantendo interventi più rapidi. La presenza di tecnologie avanzate promette di ottimizzare le operazioni quotidiane e ridurre i tempi di risposta. La posizione strategica della centrale rafforza il controllo sul territorio.

È stata inaugurata questa mattina dal sindaco del Comune di Venezia Luigi Brugnaro, alla presenza dell’assessore Michele Zuin, del presidente di Actv Luca Scalabrin, del direttore Infrastrutture e Sistemi informativi AVM Andrea Ruggero e del direttore Coordinamento operativo servizi Giovanni Santoro, la nuova centrale operativa di terraferma che coordinerà le operazioni degli esercizi automobilistici urbani ed extraurbani, tranviari ed è predisposta per il monitoraggio del People Mover. La struttura si trova in via Martiri della Libertà, ed è stata realizzata attraverso un investimento di circa 635mila euro, interamente sostenuto da AVM, comprensivo di dotazioni tecnologiche, arredi e strumenti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

