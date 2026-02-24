in vigore i nuovi dazi voluti da trump

Il governo statunitense ha deciso di imporre nuovi dazi del 10 per cento, causando un aumento dei costi sulle importazioni. La misura è entrata in vigore alle 6 di martedì 24 febbraio 2026, influenzando diversi settori industriali. Le aziende europee e asiatiche iniziano a prepararsi alle conseguenze di questa decisione, che potrebbe cambiare gli equilibri commerciali. La variazione si riflette immediatamente sui prezzi di alcuni prodotti di largo consumo.

Alle 6 di martedì 24 febbraio 2026 sono entrati in vigore i nuovi dazi globali del 10 per cento annunciati dal presidente statunitense Donald Trump. Questa nuova imposta, introdotta con un decreto firmato venerdì dopo la sentenza della Corte suprema che ha bocciato le tariffe preesistenti, sostituisce le cosiddette reciprocal tariffs e i balzelli legati al flusso di fentanyl (per Canada, Messico e Cina) stabiliti citando la legge di emergenza economica e bocciati dalla giustizia Usa. Non sostituisce invece i dazi doganali cosiddetti settoriali, che vanno dal 10 al 50 per cento su una serie di settori come il rame, l’automobile o il legno da costruzione, che non erano interessati dalla decisione della Corte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

