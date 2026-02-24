In vigore i nuovi dazi globali voluti da Trump Ma sono al 10 e non al 15% come annunciato sabato

I nuovi dazi globali imposti dal presidente Trump sono entrati in vigore questa mattina, causando tensioni tra le aziende internazionali. La misura, annunciata sabato, prevedeva un aumento al 15%, ma è stata applicata al 10%. Le imprese hanno già iniziato a modificare le proprie strategie di approvvigionamento per adeguarsi alla nuova tariffa. La decisione interessa diversi settori e genera preoccupazioni per i costi di importazione. La situazione resta sotto osservazione da parte degli esperti.

Sono entrati in vigore alle 6 di questa mattina, la mezzanotte di Washington, i nuovi dazi globali voluti dal presidente statunitense Donald Trump. Contemporaneamente l’agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere (U.S. Customs and Border Protection) ha interrotto la riscossione dei dazi imposti ai sensi dell’ International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) dichiarati illegali dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. A sorpresa, le nuove tariffe imposte applicando la Sezione 122 del Trade Act del 1974 sono del 10 e non del 15%: Trump infatti, scrive la Bbc, sabato aveva annunciato che avrebbe imposto tariffe del 15%, ma non è ancora stato emanato un ordine esecutivo per aumentare il tasso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In vigore i nuovi dazi voluti da TrumpIl governo statunitense ha deciso di imporre nuovi dazi del 10 per cento, causando un aumento dei costi sulle importazioni.

Dazi, in vigore le nuove tariffe globali di Trump al 10%Le nuove tariffe del 10% approvate da Donald Trump sono entrate in vigore a causa di una decisione del governo statunitense di aggiornare le tariffe commerciali.

I DAZI IDIOTI di TRUMP: ha vinto la scommessa Guardiamo i DATI!

