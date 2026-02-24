In vigore i nuovi dazi globali dagli Usa E Trump prepara l' attacco ai giudici ribelli

Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di introdurre nuovi dazi globali, innescando una risposta immediata sul mercato internazionale. La decisione riguarda un aumento del 10% sulle importazioni, che ha portato a tensioni con partner commerciali e aziende locali. La misura entra in vigore a poche ore dalla sentenza della Corte Suprema, che ha respinto molte delle precedenti tariffe. Ora, si attendono le reazioni di vari settori coinvolti.

I nuovi dazi commerciali globali annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono entrati in vigore al livello del 10% a mezzanotte, dopo che la Corte Suprema ha annullato la maggior parte delle sue precedenti tariffe imposte nel 'Liberation Day'. Il livello del 10% è stato comunicato attraverso il servizio di messaggistica della U.S. Customs and Border Protection ed è inferiore al dazio del 15% annunciato da Trump dopo la sentenza della Corte Suprema della scorsa settimana. Il presidente Usa aveva inizialmente dichiarato un dazio universale del 10% in risposta alla sentenza, per poi aumentare l'imposta al 15%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

I nuovi dazi globali di Trump al 10%Il presidente Trump ha annunciato di aver firmato nuovi dazi del 10% su tutte le importazioni internazionali, un provvedimento che interesserà molti paesi.

Trump non si arrende e sfida i giudici: ‘Dazi illegali? Restano in vigore e subito una nuova tariffa globale del 10%’Donald Trump ha deciso di non arrendersi e ha annunciato che i dazi imposti resteranno in vigore, nonostante una sentenza della Corte Suprema.

I DAZI IDIOTI di TRUMP: ha vinto la scommessa Guardiamo i DATI!

