In permesso per visitare un parente defunto al cimitero giovane detenuto di Nisida tenta la fuga

Un giovane detenuto di Nisida ha tentato di fuggire mentre era in permesso per visitare un parente defunto al cimitero di Ponticelli. Durante l'uscita, ha tentato di scappare in modo improvviso, scatenando un inseguimento che ha coinvolto le forze dell'ordine. Un agente della polizia penitenziaria è rimasto ferito nel tentativo di bloccare il ragazzo. La vicenda si è conclusa con il suo arresto.

A riferire quanto accaduto è stato Pasquale Diana, coordinatore provinciale minori del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Ha tentato la fuga durante un permesso per visitare un parente defunto al cimitero di Ponticelli. Un minore detenuto all'Istituto Penale per Minorenni di Nisida è stato bloccato dopo un inseguimento che ha provocato il ferimento di un agente della polizia penitenziaria. L'episodio è avvenuto stamattina a Napoli. Il giovane, accompagnato da un solo agente e da un'educatrice, avrebbe improvvisamente cercato di allontanarsi approfittando della permanenza all'interno del camposanto.