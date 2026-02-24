In partenza un corso di escursionismo | tecniche sicurezza e orientamento per vivere la montagna in modo consapevole

Manuel Marini avvia un corso di escursionismo a Chieti per insegnare tecniche di sicurezza e orientamento. La scelta di proporre questa iniziativa nasce dall’aumento di appassionati che vogliono esplorare le montagne in modo responsabile. Durante le lezioni, i partecipanti impareranno a leggere i sentieri e a gestire le situazioni di emergenza. Il corso si rivolge a chi desidera vivere la montagna con maggiore consapevolezza e autonomia. Le iscrizioni sono già aperte.

Il corso prevede anche 3 lezioni pratiche sul campo, che si svolgeranno su sentieri di montagna abruzzesi ricadenti nel parco Maiella È in partenza un nuovo corso di base di escursionismo a Chieti con la guida ambientale escursionistica iscritta ad Aigae, la più grande associazione italiana di guide ambientali escursionistiche, Manuel Marini. Il corso, in collaborazione con Fantastico Abruzzo, è rivolto a tutti coloro che hanno intenzione di acquisire consapevolezza sui rischi nonché conoscenze e competenze per andare in montagna in sicurezza. Le lezioni si svolgono in collaborazione 8 lezioni per una durata complessiva di 32 ore, che si svolgeranno in presenza a Chieti in località Theate Center nell'Abruzzo Consulting, in via Spezioli.