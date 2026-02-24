In mattinata vertice in Comune tra Marchionna Tedesco e Caroli poi le dimissioni | Per garantire l?amministrazione

Giuliana Tedesco si dimette dalla carica di vice sindaco dopo l’indagine su un traffico internazionale di rifiuti. La decisione arriva poche ore dopo un vertice in Comune tra Marchionna, Tedesco e Caroli, che aveva come obiettivo trovare una soluzione per garantire la continuità dell’amministrazione. Tedesco ha deciso di lasciare per tutelare l’immagine dell’ente e permettere di proseguire con le attività in modo più sereno. La sua decisione apre una fase di cambiamenti nel team di governo.

Sono arrivate nella serata di ieri, alla fine, le dimissioni da parte del vice sindaco Giuliana Tedesco, coinvolta in una indagine su un traffico internazionale di rifiuti che ha portato all'arresto di sei persone ed al sequestro di 300mila euro. Il passo indietro «In merito alle notizie diffuse in queste ore riguardanti un'indagine per fatti connessi esclusivamente alla mia attività professionale - e totalmente estranei alle funzioni istituzionali esercitate -, comunico di aver formalizzato le mie dimissioni dall'incarico di vicesindaco del Comune di Brindisi», ha esordito in una nota inviata per rendere pubblica la sua decisione.