In Francia entra in vigore la tassa sui pacchi identica a quella che l' Italia sta per sospendere

La decisione di introdurre la tassa sui pacchi in Francia deriva dalla necessità di finanziare il sistema postale. La misura riguarda le spedizioni di piccole dimensioni, che prima erano esenti da imposte. Le autorità francesi hanno spiegato che il nuovo prelievo mira a ridurre le frodi e a garantire servizi più efficienti. La scelta ha suscitato reazioni tra i corrieri e i consumatori, che si preparano ad affrontare i cambiamenti. La prima applicazione si attende già nelle prossime settimane.

Maria Antonietta e Colombre: “Stiamo insieme da 15 anni. Io ansiosa, lui zen. Siamo come Sandra e Raimondo” Il balzello debutta il 1° marzo. Obiettivo: proteggere la filiera locale dall'assalto della concorrenza cinese Se in Italia sta per essere sospesa, in Francia la tassa sulle piccole spedizioni si prepara al debutto. L'entrata in vigore del nuovo balzello è infatti prevista a giorni: il via scatterà il 1° marzo 2026. Obiettivo: proteggere la filiera locale dall'assalto della concorrenza cinese, in attesa di un intervento strutturale europeo sulle dogane. La misura è contenuta nella legge 103 del 19 febbraio ed è pressoché identica a quella che in Italia è in vigore dal 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Today.it

Tassa sui pacchi cinesi: perché il balzello sull’e-commerce del governo sui pacchi sta danneggiando l’ItaliaIl governo ha introdotto una tassa sui pacchi provenienti dalla Cina, puntando a proteggere le imprese italiane e a far rientrare più soldi nelle casse dello Stato.

Milleproroghe, Fi chiede al governo di sospendere la tassa di 2 euro sui mini pacchi da Paesi extra UeForza Italia ha presentato un ordine del giorno al decreto Milleproroghe, chiedendo al governo di sospendere la tassa di 2 euro sui mini pacchi provenienti da Paesi extra Ue.

