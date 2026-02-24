In carcere i responsabili dell' accoltellamento del 22enne del Lido

Due giovani inglesi di 19 e 20 anni sono stati arrestati in carcere per aver accoltellato un ragazzo di 22 anni del Lido. La polizia di Venezia ha individuato e fermato gli aggressori dopo aver raccolto testimonianze e prove sul luogo dell’aggressione, avvenuta durante una lite in strada. La vittima è rimasta ferita gravemente e ora si trova sotto cure mediche. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’incidente.

La squadra mobile della questura di Venezia e il nucleo sommozzatori della polizia cercano ora nel Canal Grande il coltello che ha rischiato di ammazzare il ragazzo, la sera del 14 febbraio Fermati i due responsabili dell'accoltellamento di un giovane di 22 anni del Lido. A Venezia, la polizia di Stato, a conclusione di indagini coordinate dalla procura ha arrestato due cittadini inglesi di 19 e 20 anni per tentato omicidio. Gli approfondimenti hanno evidenziato le ragioni della temporanea presenza in Italia dei 2 fermati – per un periodo di vacanza – i quali, arrivati a Venezia alla fine del mese di gennaio, sarebbero rientrati in Inghilterra, nei prossimi giorni, con un volo già prenotato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

