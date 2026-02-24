Il nuovo consiglio direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Arezzo si è insediato per il quadriennio 2026-2030, a seguito di elezioni svoltesi a maggio. La nomina arriva in un momento di cambiamenti nel settore e coinvolge professionisti con anni di esperienza. Durante la cerimonia di insediamento, sono stati presentati i primi progetti per il futuro del comparto. La squadra si prepara ora ad affrontare le sfide imminenti.

Si è insediato il nuovo consiglio direttivo dell’ ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Arezzo per il quadriennio 2026-2030. La prima seduta, svoltasi nei giorni scorsi, ha segnato l’avvio ufficiale del mandato e la distribuzione delle cariche interne, sotto la presidenza di Carla Vilucchi. Vicepresidente è stato eletto Alessandro Ghiori, mentre l’incarico di tesoriere è stato affidato a Fabrizio Mascarucci. Segretaria del consiglio è Giovanna Magnanensi. La guida del comitato pari opportunità è stata invece assegnata a Carla Giani. Completano il consiglio Fabiola Polverini, Ilaria Guiducci, Emilio Mantovani, Manuel Cesari, Luca Civitelli e Orazio Droandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dario in breve

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Gr in breve sabato 21/02 15:30; Osservatorio Mondo: le notizie in breve; L’economia italiana in breve – Febbraio 2026; Uno, nessuno e centomila: il libro di Pirandello, in breve.

In panetteria pizze, focacce e dolci rappresentano il 60% degli incassi- Crescono pizze, focacce e dolci che rappresentano il 60% degli introiti del panettiere. Cambiano volto le panetterie, poco più di 18mila unità che nel 2025 hanno prodotto 1.382.000 tonnellate di ... ansa.it

In Italia aumentano i poveri alimentari, sono 500mila in piùLa povertà alimentare torna a crescere in Italia con 500mila persone in più colpite da deprivazione materiale. Nel 2023 sono 4,9 milioni gli italiani - l'8,4% della popolazione over 16 - che non hanno ... ansa.it

La norma introduceva la destinazione d’uso «locazione breve» e permetteva ai Comuni di limitarne la presenza nelle aree più sensibili. Per il Consiglio dei Ministri contrasta con concorrenza e libertà d’impresa - facebook.com facebook