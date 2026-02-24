In bocca al lupo mamma | il dolce biglietto di Paola per Laura Pausini è la sorpresa più bella di Sanremo

Paola scrive un biglietto affettuoso a Laura Pausini, motivata dal suo ruolo di co-conduttrice a Sanremo. La figlia desidera esprimere il suo sostegno e affetto durante la kermesse musicale, lasciando un messaggio semplice ma carico di significato. La sorpresa di Paola ha colpito molti fan, che hanno condiviso il gesto sui social. La partecipazione di Laura a questa edizione del festival si arricchisce così di un gesto personale e sincero.

Ravenna, 24 febbraio 2026 - "In bocca al lupo mamma. Ti voglio tanto bene. Paola ". L'augurio speciale per Laura Pausini e il suo Sanremo da co-conduttrice al fianco di Carlo Conti arriva dalla figlia. La metamorfosi di Laura Pausini, come è cambiata dal 1993 al 2026: look, capelli e scelta abiti Un messaggio profondo nella sua semplicità che mamma Laura ha voluto condividere con tutti i suoi follower postando la foto sul suo profilo Instagram. Dietro al biglietto, decorato con cuoricini qua e là, un mazzo di fiori bianchi. Fiori che a Sanremo non possono di certo mancare.. Biglietto e fiori bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chi è Paola, la figlia di Laura Pausini e Paolo Carta (Sanremo 2026)Paola Carta, nata l’8 febbraio 2013, è la figlia di Laura Pausini e Paolo Carta.

Laura Pausini, il gesto meraviglioso della figlia Paola prima di Sanremo 2026Laura Pausini ha condiviso un momento toccante con la figlia Paola, che le ha regalato un biglietto scritto a mano poco prima di salire sul palco di Sanremo 2026.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Al Carnevale di Viareggio vince....In bocca al lupo... o attenti al Lupo?; In bocca al lupo trionfa al Carnevale di Viareggio; Il carro In bocca al Lupo vince il Carnevale di Viareggio 2026; In bocca al lupo ai nostri giovani programmatori.

Viareggio, trionfa In bocca al lupoIl carro di Luca Bertozzi si piazza al primo posto tra quelli di prima categoria con la rivisitazione della favola di Cappuccetto Rosso. Al secondo posto I potenti della terra ... rainews.it

Carnevale di Viareggio: vince il carro In bocca al lupo, secondo I samurai del potere. Tutti i premiatiCala il sipario sulla 153° edizione del Carnevale di Viareggio, con la sesta sfilata in notturna andata in scena ieri, 21 febbraio 2026, la proclamazione dei vincitori, le retrocessioni e lo spettacol ... firenzepost.it

Can Yaman a Sanremo. L’attore turco sarà presentatore nella prima serata del Festival al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Annunciato un incontro specialissimo sul palco dell’Ariston segui lo speciale Sanremo 2026 nel link in bio - facebook.com facebook

Dal bacio di Laura Pausini a Carlo #Conti alle lacrime per Pippo Baudo fino ai murales: tutto pronto per #Sanremo2026 x.com