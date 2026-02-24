Impresa Fiorini a Feltre cinque punti d’oro

La Fiorini Pesaro Rugby ha conquistato cinque punti grazie a una vittoria decisiva in una partita intensa. La causa è stata la determinazione della squadra e la strategia efficace in campo. Ora si trova al terzo posto in classifica con 40 punti, avvicinandosi alle prime posizioni. La squadra ha mostrato un buon stato di forma e un’ottima coesione tra i giocatori. La prossima sfida potrebbe confermare il suo momento positivo.

Ora è terza con 40 punti. La Fiorini Pesaro Rugby sta risalendo la classifica del campionato du serie A. Domenica i kiwi sono andati a vincere a Feltre. Tanta roba. Sia perché espugnare un campo come quello di Feltre è già un’impresa sia perché questo successo proietta i giallorossi verso interessanti scenari. La vittoria di Feltre per 17-40 ha un significato profondo anche perché consegna ai pesaresi 5 punti d’oro. Eppure la gara si era messa male per la Fiorini. L’inizio per i marchigiani è tutto in salita, poi però c’è il cambio di passo, frutto anche di un gruppo che non si arrende mai. Ecco che questo successo ha un sapore particolare di sudore, sacrificio e mentalità vincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Fiorini chiude bene l’andata. Vittoria che vale cinque puntiLa Fiorini Pesaro Rugby conclude positivamente l’andata del campionato di serie A, ottenendo una vittoria importante che permette di accumulare cinque punti in classifica.

Rugby serie A, domani alle 14,30. Fiorini, coach Martino: "A Feltre dobbiamo cambiare mentalità»Domani alle 14,30, la Fiorini Pesaro Rugby affronta Feltre in una partita di serie A.