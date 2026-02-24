Impallomeni certo | Il Milan ha salutato il sogno Scudetto Per me il gol del Parma è regolare

Stefano Impallomeni sostiene che il Milan abbia perso la corsa allo scudetto a causa di un gol del Parma giudicato regolare. L’ex calciatore ha spiegato che quella rete ha cambiato le sorti della partita, influenzando le possibilità di vittoria dei rossoneri. Impallomeni si concentra sull’episodio e sulla sua validità, affermando che il gol non sarebbe dovuto essere annullato. La discussione si concentra sulla decisione arbitrale e sulle sue conseguenze.

Durante l'ultima puntata di 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio', l'ex calciatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ha commentato i principali temi calcistici del panorama italiano. Non poteva mancare un pensiero alla sconfitta del Milan contro il Parma di Cuesta. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Lotta Champions, chi rischia di stare fuori? "Atalanta e Como vanno considerate. Il Milan con la sconfitta con il Parma ha salutato il sogno Scudetto, la differenza è abissale con l'Inter. Ha una partita a settimana ma fatica un po'.