La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 24 febbraio 2026. «Un Festival baudiano». Carlo Conti non ha dubbi: «Il mio ultimo Sanremo è dedicato a Pippo Baudo». Il direttore artistico si commuove parlando del suo maestro a cui ha intitolato il camerino e la nuova installazione luminosa posizionata all'ingresso dell'Ariston, omaggio al decano scomparso ad agosto ma che sarà una presenza costante al Festival. Sarà accompagnato da Laura Pausini e gli si affiancheranno altri co-conduttori (stasera Can Yaman), non mancheranno neanche i superospiti.