Il video uscito nel quarto anniversario dell’invasione russa accompagna il brano Yours Eternally degli U2 e racconta la vita di Alina e dei suoi commilitoni

G li U2 ci ricordano che la musica, quando non ha paura di sporcarsi con la realtà, può diventare atto di testimonianza e resistenza. Con l’EP Days of Ash, sei tracce uscite a fine febbraio, la band irlandese torna a fare ciò che sa fare meglio: usare le canzoni per raccontare il mondo, prendere una posizione e lanciare un messaggio. Brani «impazienti di uscire», come li ha definiti Bono, perché nascono dal presente e parlano al presente. Tra questi, Yours Eternally è il cuore pulsante del progetto. Il brano – cantato da Bono e The Edge insieme a Ed Sheeran e al musicista ucraino diventato soldato Taras Topolia – è accompagnato da un cortometraggio di 4 minuti e mezzo diretto dal regista ucraino Ilya Mikhaylus. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il video da vedere oggi è ‘Yours Eternally’ degli U2 con una vera soldatessa ucraina. Esce nel quarto anniversario dell’invasione russa, racconta la vita in guerra dell’ex atleta Alina Shukh e di chi combatte «sacrificando ogni cosa per avere un futuro» x.com

