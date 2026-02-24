La partecipazione dei Giovanissimi 2012 del Follonica Gavoorano ha portato a un grande successo l’iniziativa ’La partita applaudita’. La causa è l’evento organizzato a Follonica contro il Salivoli, che ha coinvolto i giovani calciatori in una giornata di sport e fair play. I ragazzi hanno dato il massimo in campo, ricevendo applausi dagli spettatori presenti. La partita ha dimostrato come il vero spirito sportivo si manifesti anche con semplici gesti di rispetto e entusiasmo.

Grande successo per l’iniziativa ’La partita applaudita’, che ha visto protagonisti i Giovanissimi 2012 (Under 14) del Follonica Gavoorano nella partita a Follonica con il Salivoli. Per l’iniziativa tesa a promuovere il fair play sui campi di calcio e sugli spalti al pubblico era stato chiesto di esprimere le proprie emozioni soltanto tramite l’applauso. Lo scopo era sensibilizzare tutti i partecipanti, in particolare gli spettatori, a vivere la gara in modo veramente sportivo, promuovendo un tifo sano, privo di ogni tipo di comportamento che possa generare confusione e tensione, garantendo il sostegno e l’incoraggiamento positivo verso i giovani calciatori, senza pressioni eccessive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cari genitori. Solo applausi sugli spaltiIl Comune di Montemurlo ha deciso di partecipare alla seconda edizione della manifestazione

Leggi anche: Insulti razzisti dagli spalti, lo sfogo della pallavolista azzurra Adhu Malual: “Il silenzio non è più un’opzione”

Elena accende lo stadio con la sua energia!

Argomenti correlati

Il vero sport. Dagli spalti solo applausi; Altro che medaglie: alle Olimpiadi di Milano, il vero sport è collezionare i gadget; Benessere: il vero segreto della longevità è fare tante attività sportive diverse; Perché il curling è diventato il vero scandalo delle Olimpiadi dopo aver scoperto i furbetti.

Il progetto di Vero Volley per combattere l'abbandono sportivo in ItaliaUna delle ragioni principali dell'abbandono sportivo è l’assenza di impianti di prossimità: partecipando a un bando come filiera, anziché come singola realtà, sarà possibile rendere più efficiente il ... tg24.sky.it

Top Yacht Design. . BGX 83, il vero Crossover, il 24 metri fuori dagli schemi: sali a bordo e ti stupisce. Come una scatola magica, "la apri" ci sali a bordo e non trovi mai quello che ti aspetti: i Bluegame, e in particolare i BGX, hanno una concezione general - facebook.com facebook