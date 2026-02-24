Il vernissage della fotografia aperitivo-dibattito sulle sfide dell’immagine contemporanea

Il vernissage della fotografia nasce dall’esigenza di esplorare le sfide dell’immagine contemporanea, causata dall’evoluzione dei mezzi digitali. Durante l’evento, i partecipanti discutono delle nuove tecniche di manipolazione e dei rischi di superficialità. La serata combina aperitivi e approfondimenti, creando un’occasione per confrontarsi direttamente con artisti e critici. La proposta mira a stimolare riflessioni sulla qualità e l’autenticità delle immagini che quotidianamente ci circondano.

Un vernissage, ma non nel senso tradizionale del termine. Non l’inaugurazione di una mostra, bensì l’apertura di uno spazio critico e partecipato. È questa la formula scelta per "Il vernissage della fotografia", nuovo e inedito evento promosso dall’Associazione culturale Luci & Ombre a Piacenza, pensato come momento di confronto aperto sulle trasformazioni che stanno ridefinendo il linguaggio fotografico. L’iniziativa si configura come un aperitivo culturale che dà avvio a un dibattito pubblico sulle grandi questioni della fotografia contemporanea: l’evoluzione dei codici visivi, i cambiamenti strutturali del sistema fotografico, la ridefinizione del ruolo dell’autore e l’impatto dell’intelligenza artificiale nei processi creativi e produttivi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Il futuro dell’AI è umanocentrico: a Roma il dibattito sulle sfide e le opportunità dell’intelligenza artificiale

Leggi anche: Accessibilità a Catania: dibattito sulle barriere da abbattere, una sfida per l’architettura contemporanea

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Mantova, arte e fotografia come indagine sugli spazi: a Lunetta le opere di Cavinato e Gradella; Fotografia. Tracce Fiorentine – Mario Strippini; Salerno, in mostra gli scatti di Armando Cerzosimo dedicati a L'uomo meccanico di Biagio Crescenzo; Frammenti 2026. La mostra personale di Giancarlo Mariniello alla Galleria Area Contesa a Roma.

Il vernissage della fotografia, aperitivo-dibattito sulle sfide dell’immagine contemporaneaUn vernissage, ma non nel senso tradizionale del termine. Non l’inaugurazione di una mostra, bensì l’apertura di uno spazio critico e partecipato. È questa la formula scelta per Il vernissage della f ... ilpiacenza.it

Il vernissage surreale della metro romana tra guasti, politici influencer e fotografi nel recintoInaugurate finalmente le stazioni Colosseo/Fori Imperiali e Metronia. Gualtieri la spara grossa: «Verranno 200 milioni di turisti per vederle». Intanto ascensore e scale mobili già non vanno. Ressa, ... lettera43.it

Ottagono 1983. Curtis Mayfield · Move on Up (Single Edit). Il 9 febbraio, l’Ottagono ha ospitato la terza tappa della Biennale di Fotografia PAssaggi 2025–2027 con il vernissage di “Stratificazioni” di Angelo Zzaven. La mostra ha guidato il pubblico in un percor - facebook.com facebook