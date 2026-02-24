Il testo e il significato di Stella stellina di Ermal Meta a Sanremo 2026 | un inno di resistenza per le vittime di Gaza

Da fanpage.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ermal Meta sarà uno dei 30 concorrenti in gara, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Stella Stellina": il manifesto politico dell'Ariston con una ninna nanna per le vittime del conflitto a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ermal Meta a Sanremo 2026: “Stella stellina”, un inno laico e universale per le nuove generazioni.Ermal Meta si prepara a salire sul palco dell’Ariston con “Stella stellina”.

Sanremo 2026, Ermal Meta canta Stella stellina. Testo e di cosa parla la canzoneQuesta sera a Sanremo, Ermal Meta ha portato sul palco la sua versione di Stella stellina.

Argomenti correlati

Adozione dei libri di testo: una scelta importante anche per l’IRC; Malika Ayane a Sanremo con Animali notturni: il testo e il significato del brano; Ai ai di Dargen D’Amico – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Caregiver familiare: il testo del ddl è arrivato in Parlamento.