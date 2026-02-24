Il Teatro Peppe Vessicchio in provincia di Napoli per ricordare il direttore d'orchestra simbolo di Sanremo

Il Teatro Peppe Vessicchio a Cardito è stato inaugurato per onorare il noto direttore d’orchestra, morto recentemente. La causa principale dell’apertura è la volontà di creare uno spazio dedicato ai giovani e alle arti, sostenuto con 4 milioni di euro dalla Città metropolitana di Napoli. L’edificio, situato nel centro del paese, offrirà corsi, spettacoli e incontri pubblici. L’evento ha attirato molte persone del quartiere, curiosi di scoprire il nuovo punto di riferimento culturale.

A Cardito (Napoli) si inaugura il Teatro comunale Peppe Vessicchio, finanziato con 4 milioni dalla Città metropolitana e destinato a giovani e attività culturali.