Il suo nuovo farmaco anti obesità di Novo Nordisk è meno efficace di quello di Eli Lilly | il titolo crolla in borsa

Il recente confronto tra i farmaci antiobesità di Novo Nordisk ed Eli Lilly ha fatto crollare le azioni di Novo Nordisk in borsa. La causa è la minore efficacia del nuovo farmaco di Novo Nordisk rispetto a quello di Eli Lilly, che ha attirato l’attenzione degli investitori. Questa differenza di risultati mette in discussione le prospettive di mercato delle due aziende nel settore. Gli analisti seguono attentamente gli sviluppi di questa competizione.

La sfida nel settore farmaceutico si gioca sempre di più sul terreno dei prodotti antiobesità. Questa, perlomeno, è la battaglia più seguita dagli investitori. Ed è bastato un dato parzialmente deludente del nuovo farmaco di Novo Nordisk per far crollare in Borsa il titolo della multinazionale danese, che lunedì a Copenaghen ha lasciato sul terreno il 16,5%. I soggetti trattati con una dose standard di Cagrisema, la nuova terapia sperimentale antiobesità di Novo Nordisk, hanno infatti ottenuto una perdita di peso del 20,2% dopo 84 settimane, rispetto al 23,6% del principio attivo tirzepatide di Eli Lilly, la concorrente statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Novo Nordisk, farmaco anti-obesità fallisce obiettivo: è meno efficace di quello di Eli LillyNovo Nordisk ha annunciato che il farmaco anti-obesità CagriSema, combinazione di cagrilintide e semaglutide, non ha raggiunto l'obiettivo principale nello studio di fase 3 'Redefine 4'.

Farmaco anti obesità di Novo Nordisk, picchiata in Borsa dopo la sperimentazione del semaglutide andata maleIl farmaco anti obesità di Novo Nordisk ha perso valore in Borsa dopo risultati insoducenti nei test sul semaglutide, un farmaco molto atteso.

Il valore delle azioni di Novo Nordisk è sceso del 16 per cento a causa di una sperimentazione su un nuovo farmaco andata maleLunedì il valore delle azioni della società farmaceutica Novo Nordisk, danese e quotata alla borsa di Copenhagen, è sceso del 16 per cento in un solo giorno, dopo la notizia di una sperimentazione su ...

