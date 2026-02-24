Il successo dei Giochi Partenza in salita ma entusiasmo finale E un’eredità concreta

Il grande evento ha portato Milano sotto i riflettori per 17 giorni, a causa dell’attenzione globale dedicata ai Giochi invernali. La città ha attirato spettatori e media con la cerimonia di apertura allo stadio di San Siro e con le numerose competizioni svolte nei suoi impianti, come l’Arena Santa Giulia e il Forum di Assago. Le strutture temporanee alla Fiera di Milano-Rho e il Villaggio olimpico hanno contribuito a creare un’atmosfera unica.

Mingoia Milano al centro del mondo, almeno per 17 giorni. Nella nostra personalissima pagella dei Giochi invernali che si sono appena conclusi, la visibilità televisiva e non solo goduta dal capoluogo lombardo in tutti gli angoli del globo grazie alla cerimonia di apertura allo stadio di San Siro e alle innumerevoli imprese sportive vissute nei suoi impianti olimpici – Arena Santa Giulia, Forum di Assago, impianti temporanei per pattinaggio e hockey su ghiaccio alla Fiera di Milano-Rho, oltre che il Villaggio olimpico che ha ospitato gli atleti – non può essere sottovaluta. E allora partiamo proprio da qui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tabanelli, partenza in salita: "Ma ho dato il massimo"I fratelli Tabanelli affrontano una giornata difficile a Milano-Cortina.

Il progetto «On the road» tra le eredità dei Giochi di Milano CortinaIl progetto «On the road» arriva tra le eredità dei Giochi di Milano Cortina.

Dopo il successo dei #Giochi Olimpici invernali di #MilanoCortina 2026, ora la concentrazione si sposta sulle #Paralimpiadi. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

A Livigno si spengono le luci dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 dopo due settimane di sport e spettacolo. La località alpina di Livigno celebra il successo organizzativo e le emozioni regalate da snowboard e freestyle, tra imprese azzurre e un p - facebook.com facebook