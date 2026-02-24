Il sondaggio choc Un grillino su quattro voterà per il Sì

Un sondaggio rivela che un quarto dei sostenitori del Movimento 5 Stelle intende votare Sì sulla legge per la separazione delle carriere. La causa è la convinzione che questa misura favorisca la trasparenza nella pubblica amministrazione. Il dato emerge da un'analisi condotta tra gli iscritti, che mostra una lieve maggioranza a favore del Sì. La questione diventa ancora più rilevante considerando l’ampio numero di elettori coinvolti. La consultazione si avvicina e i risultati potrebbero influenzare il risultato finale.

Il Sì è in vantaggio, anche se lieve: il 53,3% dichiara che confermerà la legge sulla separazione delle carriere, contro il 46,7% orientato per il No. È questo il risultato che emerge dall'analisi effettuata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Giornale. Un margine significativo (3,3), ma non tale da rendere il risultato scontato, soprattutto alla luce del 20% di indecisi che mantiene il quadro ancora aperto e che rappresenta un bacino numericamente consistente. Il primo elemento politico da evidenziare è la forte compattezza dell'elettorato di centrodestra. Tra gli elettori di Fratelli d'Italia il 97% vota Sì, nella Lega il 96%, in Forza Italia il 94%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Referendum, il No sorpassa il Sì: “Tra gli elettori di Forza Italia uno su 5 voterà contro”Il voto contrario alla riforma dell’ordinamento giudiziario supera il sostegno al Sì, con un elettore di Forza Italia su cinque che intende votare No.

Fondazione teatro, inchiesta flop. E il grillino Panaroni si smarcaQuesta sera il consiglio comunale ha esaminato la relazione finale della commissione d’indagine sulla gestione della Fondazione Teatro della Fortuna durante la passata legislatura.

Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì

Sondaggi choc per Meloni: Vannacci riscrive la mappa a destra e Fdi e Lega crollano. E il Pd dov’è finito?Il nuovo sondaggio SWG scuote la politica: FdI cala, la Lega crolla, debutta Futuro Nazionale. Ecco chi vincerebbe oggi. tag24.it

La polizia fa pulizia sull'agente che ha sparato a Rogoredo Il sondaggio choc sul referendum: un grillino su 4 voterà per il sì Al via il Festival di Sanremo: le nostre pagelle La prima pagina del Giornale è in edicola x.com

