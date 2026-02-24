Il sindaco di Bertinoro a Salotto blu | Fusione con Forlimpopoli? In futuro potrebbe anche tornare in agenda

Filippo Scogli, eletto sindaco di Bertinoro il 26 marzo 2025, ha espresso interesse per una possibile fusione con Forlimpopoli, indicando che potrebbe tornare in discussione in futuro. La sua elezione è arrivata dopo le dimissioni della precedente sindaca, Gessica Allegni, ora assessora regionale alla cultura. Durante un dibattito pubblico, Scogli ha parlato di questa ipotesi come una soluzione per rafforzare i servizi tra i due comuni. La questione rimane aperta e suscita attenzione tra i residenti.

Filippo Scogli è stato eletto sindaco il 26 marzo del 2025, raccogliendo consenso da una decisa maggioranza di concittadini, a seguito delle dimissioni da prima cittadina di Gessica Allegni, chiamata all'importante responsabilità di assessora regionale alla cultura. Scogli ha preso parte alla trasmissione 'Salotto blu' condotta da Mario Russomanno, che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, esprimendosi su temi amministrativi. Programmi di mandato? "Veniamo da decenni di buone amministrazioni - ha spiegato il sindaco - e la nostra comunità e' coesa, ma siamo di fronte a temi complessi.