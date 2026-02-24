Il salernitano Giuseppe Di Martino conquista l’argento agli Europei Cadetti

Giuseppe Di Martino, atleta salernitano, ha conquistato l’argento agli Europei Cadetti a Tbilisi, dopo una finale intensa contro la Francia. La sua impresa nasce dalle vittorie su squadre come Svezia, Gran Bretagna e Germania, che hanno aperto la strada alla finalissima. La competizione ha messo in luce la determinazione del giovane, che ha dimostrato grande talento e concentrazione. La medaglia rappresenta un risultato importante per il suo percorso sportivo.

A Tbilisi l'atleta del Club Scherma Salerno protagonista con gli azzurrini Under 17: finale combattuta contro la Francia dopo le vittorie su Svezia, Gran Bretagna e Germania.. TBILISI – Brilla d'argento il salernitano Giuseppe Di Martino sulle pedane georgiane in occasione della prova a squadre dei Campionati Europei Cadetti. L'atleta del Club Scherma Salerno, che è stato anche il primo fiorettista campano a raggiungere la convocazione alla prova continentale dedicata agli Under 17, era reduce da un buon 10° posto rimediato nella prova individuale. Il quartetto tricolore schierato dal Ct olimpionico Simone Vanni era composto da Giuseppe Di Martino, Luca Guidi, Giovanni Pierucci e Riccardo Mancini.